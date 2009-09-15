两岸定期航班计划首次列入民航总局正式文件

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东方网10月21日消息：民航冬春航班计划将自2009年10月25日至2010年3月27日执行。新航季计划每周安排国内航班33180班，国际航班5355班，港澳航班1178班，两岸往返定期航班114班及货运航班9班，两岸定期航班计划首次被列入正式文件。为满足社会需求，2009/10年冬春航季还新辟了36条国内独飞航线和13条国际航线。

与2009年夏秋航季相比，2009/10年冬春航季航班安排有以下几个方面的突出变化：

1、除继续对北京首都、上海虹桥、上海浦东、深圳、广州、成都、昆明等10个重点繁忙机场继续实施每日航班总量调控和航线航班核准管理外，对其它机场的航线航班按登记实施备案管理。在150多个非调控机场之间各航空公司按登记程序酌情自行开辟了航线或加密了航班班次。

2、为满足社会需求，积极开拓市场，本航季相关航空公司在哈尔滨-南宁、大连-银川、广州-腾冲等36条新辟国内独飞航线(含航段)上每周安排400个航班。民航局将继续按《中国民用航空国内航线经营许可规定》第三十四条规定和《民航局关于应对国际金融危机促进行业平稳较快发展的十项措施》要求，对新辟独飞航线(含航段)给予为期三年的市场培育期保护。

3、国内航空公司实际安排和准备安排新开航点涉及达州、北海、中卫、阜阳、绵阳、腾冲等机场与北京、广州、西安、昆明、海口等机场间的航线。同时在已运营的沈阳-运城-三亚(往返)等市场经营情况较好的支线上也增加了航班密度。

4、本航季新辟国际航线13条，新开航点涉及喀土穆、喀布尔、兰卡威等。

根据排定的航班计划，2009/10年冬春航季全民航24家客运航空公司计划安排国内航班每周33180班；安排国际航线航班每周5355班，通航国家52个，通航城市116个；内地39个城市与香港/澳门间每周安排1178个航班；大陆27个定期航点中有24个航点与台湾桃园机场间安排了定期航班，其中大陆9家客运航空公司和2家货运航空公司每周安排114个客运往返定期航班及9个货运航班。