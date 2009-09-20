台当局可望放松大陆商务专业人士访台限制

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东方网10月21日消息：据台湾《联合报》报道，两岸交流频仍，但对于大陆商务、专业人士访台，台当局仍采“正面表列”的严格规范。国民党“立委”丁守中20日召开协调会，产官学界人士达成应将规定松绑的共识；出席会议的相关官员允诺，一个月内提出新的管理办法。

在“开放陆客自由行”部分，相关机关则不愿松口答应。“陆委会副主委”刘德勋表示，大陆规定都是团进团出，即使开放自由行，恐怕也找不到人。

对于目前“五人组团成行”的作法，刘德勋说，大陆规定要有随团领队，如加上来台后聘请的司机和导游，等于是出七人的团；如果是十四到十五人组团并共同分摊费用，或许大陆观光客还可以接受。

丁守中指出，目前对于大陆商务客和专业人士受邀入台的规定，仍沿袭民进党时代的严格管制，与其它地区大不相同；如邀请其它地区商务人士和专业人士入台采“负面表列”，邀请大陆的则是采“正面表列”；邀请其它地区无财产身份限制，邀请大陆人士则需“资本额十亿元以上”，仅限“技术人员和公司负责人”。

大陆业者直言，“一个商务和专业人士，可抵五个一般大陆观光客”，给予更多方便，才会有更多人愿意来台；对于已经去过台湾的大陆商务和专业人士，审查作业程序应可取消，并考虑给予多次“签证”和落地签。也有业者认为，现在对于陆客入台团进团出的规定太严，希望能开放“自由行”。