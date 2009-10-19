"机密外交款"案今天首度开庭 扁亲信将出庭

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东方网10月21日消息：扁家弊案衍生侵占“机密外交款”案，台北地方法院21日下午3时将首次开庭，传讯原陈水扁当局“国安会秘书长”邱义仁、原陈水扁当局“外交部政次”高英茂，进行不公开审理。11月10日上午10时，则开庭提讯在押的陈水扁。

据台湾《中国时报》报道，今日下午的庭讯重点，在承审合议庭发现，台检方特侦组据以起诉的“国安会”、“外交部”等不少卷证资料，并没有依“机密保护法”的规定，核定机密等级。有必要再送回相关机关重新检视、核定是否仍为机密。

由于卷证送回“国安会”、“外交部”，将影响邱义仁、高英茂声请阅卷诉讼防御权，且更有可能会影响诉讼开庭，基于被告权益考虑，合议庭定今日下午先传讯邱、高二人开庭，除告知卷证送回核定机密情事，也听取被告相关答辩。

特侦组起诉邱义仁在2005年间，涉嫌利用职务向“外交部”诈领50万美金“机密外交款”，并据为己用。高英茂则是借职务机会，帮助邱义仁诈领这50万元。

陈水扁则是在2000年8月至2006年9月间，11次利用“出访”机会，将“外交部”每次所提供的美金10万元公款，逐次抑留美金3万元，再汇往海外供儿子陈致中留学私用。