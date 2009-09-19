何鸿燊住院花费超一亿 家族成员为家产暗战[图]

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赌王何鸿燊

二太太蓝琼缨

三太太陈婉珍

四太太梁安琪

东方网10月21日消息：赌王患病备受关注，不仅因为其家族五千亿资产的继承问题，甚至对澳门博彩业，乃至社会稳定都可能会造成影响。围绕赌王入院事件，赌王家族“四房十七杰”已展开家产暗战。

四房子女轮流探病

何鸿燊入院两个月来，何家四房子女均轮流在不同时段前往探病。媒体观察到，长房子女经常负责通宵陪伴，而四太太多在晚上到访，三太太常在上午探病，子女们则不定时地前往。

19日，三太太陈婉珍如常一早前往养和医院探望赌王何鸿燊，至下午1时左右离开。四太太梁安琪于14：30由医院走出。17：45，二太太蓝琼缨到医院，超琼、超英及何猷龙夫妇则分别于19：00左右相继抵达，超英更带着6袋蛋糕到医院。而20：00，保安也准备了多盒饭菜带到医院，像为一家人准备丰富晚餐。

媒体“三班倒”追踪

耄耋之年的何鸿燊在香港一直以养生有道著称。在9年前还生下最小的女儿何超欣。赌王此次入院，本是何家秘密，一度悄无声息；消息传出后，各大媒体立即开始24小时“三班倒”追踪。

赌王这次是7月底在家中不慎跌倒，触及头部而送往港安医院的。经过了两次手术以及钻孔放淤血等六天抢救，赌王才奇迹苏醒。在病情稳定后，又转入香港养和医院最昂贵的豪华套房。中秋之前何家还包下医院最昂贵套房整整两层——不但能俯瞰跑马地美景，还有双层审核访客及防盗的门卫系统，方便族人入住。据悉，赌王病情好转，有望在11月25日88岁寿辰前出院。根据传媒统计，至今赌王的住院费用已经超过一亿。

病情牵动诸多利益

何鸿燊的健康状况不但涉及其家族“四房十七杰”对何氏资产的继承，还涉及H股上市公司和诸多股民的利益，更有评论指出，何氏安危对澳门博彩业，乃至社会稳定都可能造成影响。

在金融市场上，赌王住院的消息曾一度引起旗下上市公司股价的下挫，不过几日后又转好。市场的担心并非毫无根据，有经济分析师指出，赌王如果属于脑出血、中风等状况，会造成大脑的损害，影响日后的工作与生活。何鸿燊家族旗下的信德集团则赶紧发表声明，指赌王中风及失去活动能力的说法“均无根据”。但在上月，信德、澳博、新濠等上市公司在金融市场上不约而同地通过配售等方式套现，总额将近40亿，甚为罕见。

四房17子女拉开家产暗战

何鸿燊出身于香港著名的何东大家族。多种族混血的何鸿燊是标准的美男子，舍得花钱讨挚爱芳心，可谓港澳一代情圣。被赌王承认的太太共有四位：原配夫人黎婉华，2004年已过世，她育有一子(已逝)三女；1957年迎娶二太太蓝琼缨时，香港的婚姻制度仍沿用一夫多妻制的大清律例，因此蓝琼缨属于赌王合法的妻子；后来香港改为一夫一妻制，严格来说，三太太陈婉珍、四太太梁安琪有名无分，皆难继承其资产。

二太太蓝琼缨隐掌“正印”

据传，在赌王昏迷的一段时间，二太太蓝琼缨作为“正印”太太，是何家内务实际上的最高决策人。她育有一子四女。何家在二太太的主持下列出探病名单，三太太和四太太的子女一度只能隔玻璃看望父亲。

在商场上，赌王的生意也是大多由正当盛年的何超琼与何猷龙等二房子女掌控，他们近年也被称作赌王接班人：“赌后”与“新赌王”。

三太太陈婉珍曾是私家看护

曾经做过赌王私家看护的三太太陈婉珍，生有一子二女。她曾经这样公开评价何鸿燊的风云一生：“他有钱又浪漫，这是他的福气。”在赌王住院期间，传媒报道三太太通宵陪伴赌王，而她的两位成年女儿何超云与何超莲，近期也屡屡进出医院，打扮入时谈吐得体。

四太太梁安琪长袖善舞

近年来，陪伴何鸿燊出席各种活动的多是四太太梁安琪，曾在澳门担任舞蹈教师。她生有三子两女。

在澳门，梁安琪是在商界长袖善舞、八面玲珑之人，近年也是澳娱(澳博)的主要领导者。2005年，何鸿燊不顾其妹“十姑娘”何婉琪的反对，分别送赠三太太与四太太澳娱股份，使两人顺利成为澳娱董事。在上个月中旬，梁安琪在澳门新一届的立法会选举中成功当选议员，激动得当众含泪发出感慨：“多谢燊哥关照，希望他可以早日康复，带领我再闯高峰。”