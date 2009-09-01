香港警方拘捕数十内地来港卖淫女子[图]
2009年10月21日 09:51
来源:中新网 选稿:袁野
在尖东文华中心一娱乐场所内涉卖淫的内地女子。（图片来源：文汇报）
东方网10月21日消息：据香港《文汇报》报道，香港执法人员展开除三害行动，分别在九龙及新界采取行动扫荡黄赌毒，共拘捕77人，其中在尖东文华中心破获一个高级色情场所，拘获26名以旅游证件来港卖淫内地女子。
该间位于文华中心二楼的色情场所名为夜总会，实行容许内地女子入场兜客。据高级督察梁景文表示，该场向女性收100元入场所，男顾客则最低2000元。性交易与否则由嫖客与女伴议价，由500至2000元不等。
油尖特别职务队根据线报调查后，20日晚与入境处采取代号冠军行动，事先派员入场“放蛇”(即卧底)，时机成熟实行取行动，当场拘捕26名内地女子，年龄由22至39岁，来自湖南、湖北、贵州及四川，涉嫌违反逗留条件。
此外，旺角特别职务队联同入境处人员，20日凌晨在砵兰街、上海街与新填地街一带扫荡流莺，共拘捕16名持旅游证件女子，年龄由17至31岁，包括一名澳门女子，同涉违反逗留条件。
元朗警区特别职务队根据情报，20日凌晨2时采取行动，突击搜查炮仗坊26号一单位，再破获另一间无牌联谊会经营“地下竹馆”，拘捕19男15女，年龄21至62岁，其中一名21岁陈姓男子疑是主持，捡获6张电动麻将桌及约3万元赌款。这次是警方4天内在炮仗坊破获第3个“地下竹馆”。
另警方油尖特别职务队探员根据线报，19日晚深夜约11时突击搜查大角嘴福全街21号一单位破获一个制毒中心，检获112克怀疑霹雳可卡因，约值33万元，另有一批制毒工具，当场拘捕屋内一名54岁李姓男子，涉嫌制毒及贩毒。
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