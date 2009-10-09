香港连接内地高铁工程拆迁开出8600万赔偿方案

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乡议局主席刘皇发、运输及房屋局副局长邱诚武等，昨午到菜园村简介赔偿及安置方案。图片来源：文汇报

东方网10月21日消息：据香港文汇报报道，连接内地高速铁路网的广深港高速铁路香港段，因工程须迁拆部分石岗菜园村引来部分村民很大抗拒，行政长官会同行政会议20日“拍板”通过有关工程，并批出高达8600万元的“天价”赔偿终极方案，合资格住户可获60万元的特惠津贴，较原先13万元高近4倍，但须于明年1月底前向港府登记，否则便会视作放弃论。港府强调今次工程涉及重要的策略需要，有必要“特事特办”，但不会成为日后收地的先例；若居民坚拒搬迁，港府会颁布收地命令，确保明年10月中前腾出用地。

广深港高速铁路香港段于今年底刊宪及动工，港府稍后将向立法会财务委员会申请拨款。运输及房屋局局长郑汝桦昨日会见传媒时称，行政会议已回应公众诉求批准有关项目，高铁全长26公里将会以隧道形式兴建，隧道途经需要设立紧急的救援站及列车停放处，有需要收回菜园村27公顷的土地，影响150户村民。

无其他物业 住户获60万

港府推出极其优厚的天价补偿，受影响住户如已是1982年及1984/85年的寮屋登记册中登记，及不拥有其他住宅物业，便可获发60万元的特惠现金津贴；或50万元的津贴和免通过全面经济状况评审、可优先购买北区及天水围区的居屋单位，若村民能于本月25日或以前向地政总署登记，更可以绿表身份优先参与抽签。

针对屋地及农地业权人，港府提出把菜园村的土地补偿率从丙级提升至甲级水平，使屋地补偿金额由每平方呎433.75元增至1041元；农地则由每平方呎219.5元增至526.8元。有意继续务农人士可选择购买或租用土地，并向渔护署和地政总署申请短期豁免，自行兴建高17呎、面积为400平方呎的临时建筑物作居住用途。

因应菜园村部分的租客，港府提出只要符合入住公屋资格的村民，可获优先编配入天水围天晴恏及上水清河恏，而所有受影响住户可获发3000元至10000元的搬迁津贴。若有不完全符合资格的住户，港府会运用酌情权提供特别援助，如居于菜园村有10年的寮屋居民可按情况给予30至60万元的特惠金。

郑汝桦表示，港府今次采“特事特办”处理菜园村收地，提供的特惠津贴安排是为住户提供选择，让他们有更大的弹性，合资格的可上公屋，有条件置业的可利用特惠金补贴购买居屋或私楼；喜欢务农的则可以参与复耕计划。她称，菜园村工程完成后可释出2公顷用地，用作社区农场。

终极方案 拒迁将颁收地令

受影响的菜园村屋地拥有人、农地拥有人及租客分别各占3成多，地政总署现正接受村民登记，若在明年1月底限期前尚未登记，将会取消向合资格住户提供60万元特惠津贴。运输及房屋局发言人称，今次已是终极赔偿方案，不会把赔偿金额“加码”，若居民坚拒搬迁，港府会颁布收地命令，确保明年10月中前腾出用地。