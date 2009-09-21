内地孕妇挤爆香港私人医院 赴港产子一床难求

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内地准妈妈提前“采取行动”，预约在港分娩床位。（图文无关）

东方网10月21日消息：本月8日，香港医院管理局宣布，全港所有公立医院在今年剩余时间“冻结”非本地孕妇预约服务，包括不再接受内地孕妇前来分娩。该局称，香港目前正处于分娩高峰期，采取此种措施是为了保有足够名额以应付本地孕妇的需求。然而，该规定只是针对香港的公立医院，并未涵盖香港私立医院或私家诊所。

此消息一经发布，马上传到了只有“一河之隔”的深圳，并引起了诸多准备赴港产子的准妈妈的不安。更是有许多准妈妈开始提前“采取行动”，奔走深港，进行提前预约，这也造成了香港大部分私人医院“爆棚”，部分热门私立医院的分娩预约已经排期至明年4月。

同时，因为新政策带来的变化，也让一些深圳准妈妈改变了赴港产子的计划。

内地妈妈：

“热衷”赴港产子 公立医院是首选

根据香港医管局的统计显示，近年来，外地孕妇在香港各医院分娩的数字持续上升，尤其是内地孕妇，在2001年至2008年短短的7年内，赴港产子的人数由620名增加至2.5万名左右，居然翻了40倍！

记者了解到，选择在港生产的准妈妈以广东居民最多，特别是深圳地区的准妈妈，几乎香港每家医院都能找到她们的“身影”。而在医院的选择上，由于公立医院在价格上的优势，赴港产子的妈妈们一直将其作为自己的首选。

香港医管局发言人表示，由于今年以来，香港进入分娩高峰期，而大量外地孕妇的涌入造成公立医院“爆棚”。因此，为确保有足够名额应付本地孕妇的需求，决定在今年剩余时间暂停接受非本地孕妇的分娩服务。

港方：

多次下达“限制令” “关闸”尚属首次

记者通过查阅相关资料发现，为保障有足够的名额留给香港产妇，香港公立医院从2007年起便开始实施一系列产科服务新措施，如执行预约制度规定，计划来港分娩的内地孕妇，必须事先与香港医院预约，如有余额，才接受非本地孕妇的预约登记。香港特别行政区政府还规定，怀疑有7个月或者以上身孕的内地孕妇，须出示香港医院的预约确认书，否则将被拒入境。

同时，港方近年来还通过对非本地孕妇赴港产子的高额收费制度来限制这一数量的膨胀。根据港府规定，非香港本地妇女在香港产子，必须提前预约并缴付3.9万港元的产科服务费，而香港妇女在港产子只需要花费三四百元。

尽管采取过一系列的“限制”措施，但像此次公立医院完全对内地孕妇“关闸”的情况尚属首次。然而，香港医管局发言人表示，该政策目前只是针对今年9月至12月本土孕妇分娩的高峰期，预产期如在12月31日以后的非本地孕妇，仍可以正常前往各公立医院预约分娩服务。

一位难求：

私家医院预约排期至明年4月

香港公立医院暂停接收外地孕妇分娩预约申请的消息来得很突然，这让深圳一批打算赴港产子的准妈妈们“措手不及”，许多准妈妈担心此政策会扩大至香港所有医院，于是开始“提前行动”，奔走于深港两地之间，只为预定到一张床位。

记者昨日从香港的浸会医院和仁安医院了解到，目前这两家私立医院的分娩预约已经排期至明年的4月。

浸会医院的发言人表示，截至本月的8日晚6时，今年共接获9660名孕妇分娩，其中内地孕妇占了七成，香港孕妇只占三成，目前分娩预约已排期至明年3月，现在可以预约的空位，都是明年4月以后的。

在香港旺角一家著名的妇产科诊所，记者见到了一位从深圳赶来做产检的陈太太。她告诉记者，一做完产检，她就去浸会医院先交付4万元订金，预订医院的分娩床位。

“现在香港的政策一天天缩紧，我担心到自己明年5月分娩时段，就连私家医院也没有空位给内地孕妇了。”陈太太说。

私家医院：派位给内地孕妇

香港旺角妇产科诊所的陈丽燕医生告诉记者，本月起暂停接收内地孕妇分娩预约申请的虽然只是针对公立医院，但也给私立医院带来了不小的影响。

香港的大多数私人医院都开始派位给内地产妇，因为私立医院也要保障部分香港本地产妇的床位，而许多热门私立医院今年的床位早就派完。“很多内地孕妇怀孕2个月，就去私立医院先下订金。”陈医生告诉记者。

费用：在港分娩动辄10万

记者了解到，香港公立医院的内地产妇分娩套餐，包括2晚3天的住院护理和接生服务，大致在3.9万港元。而私立医院方面，即使是顺产，住5~6人的普通病房，其费用最少也是4.5万~5万元港币。而记者调查了解到，目前，一位孕妇在香港产子全过程的费用平均维持在7万元左右，条件好点的动辄10万元，如果你想达到“尊贵级”的待遇，还有贵族套餐，价格则高达几十万元。

口岸：

大部分孕妇“失望而归”

前日，怀孕8个月的林小姐从沙头角口岸过关赴港做产检时，被边检民警提醒香港公立医院年内暂停接受内地孕妇的分娩预约。林小姐的预产期在今年12月，因此她赴港产子的计划“泡汤”。

沙头角口岸一位边检民警告诉记者，“以往看到过关的内地孕妇，我们都会询问她们是否持有港方医院开出的赴港分娩证明，但是现在我们会提醒她们注意香港医管局发布新的消息。”

记者同时从该口岸了解到，香港公立医院.有关新政策发布一星期以来，经沙头角口岸赴港产子的孕妇数量明显增多，但是，大部分的孕妇都是“失望而归”，因为港方医院的产房床位实在难求。